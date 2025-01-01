В Пермском политехе разработали систему по сокращению расходов на теплоснабжение на 12% Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Инновационная разработка специалистов Пермского политеха способна снизить годовые затраты на городское теплоснабжение на 12%, сообщили в пресс-службе вуза.

Городская система теплоснабжения представляет собой сложную и энергозатратную структуру. В России централизованное отопление обслуживает около 70% населения, что составляет примерно 100 млн человек. Эффективность и качество теплоснабжения являются ключевыми требованиями к работе теплосетей. При этом важным фактором является адаптация к климатическим условиям и уч т состояния оборудования. Традиционные методы управления, будь то ручные или автоматизированные с использованием датчиков, не всегда справляются с этой задачей. В сочетании с износом теплопроводящих сетей, потери тепла могут достигать 30%. Это приводит к увеличению финансовых затрат для потребителей и риску аварийных ситуаций.

Для решения этой проблемы ученые Пермского политеха создали интеллектуальную систему управления городским теплоснабжением, основанную на искусственном интеллекте. Система анализирует прогноз погоды и текущее состояние оборудования, что позволяет снизить потребление ресурсов на 10-12% в течение отопительного сезона. Это достигается за счёт минимизации перегрева теплоносителя при поддержании комфортной температуры в помещениях потребителей.

