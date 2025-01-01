Двое жителей Пермского края осуждены за незаконную рубку леса Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Кишертском округе Прикамья руководитель фермерского хозяйства и директор лесозаготовительной компании были признаны судом виновными в незаконной вырубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Дополнительно, один из обвиняемых был осужден по ч. 1 ст. 191.1 УК РФ за приобретение, хранение, транспортировку, переработку и продажу древесины, заведомо добытой незаконным путём.

В течение 2022-2023 годов обвиняемые незаконно вырубали деревья на участках земли, которые были временно переданы главе фермерского хозяйства местными властями на основании договора.

Общий объём незаконно заготовленной древесины хвойных пород составил более 9 тыс. куб. м, которую затем вывезли из округа по поддельным документам и продали в пределах региона.

Ущерб, нанесённый незаконными действиями, превысил 124 млн руб.

По результатам государственного обвинения суд приговорил виновных к 4 и 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

С осужденных взыскали сумму нанесенного ущерба в пользу администрации Кишертского округа. Более 15 единиц техники были конфискованы и переданы государству.

Данный приговор ещё не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.