В Перми медсестру на парковке больницы задавил собственный автомобиль ДТП заинтересовалась трудовая инспекция Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная инспекция труда по Пермскому краю начала выяснение причин инцидента, случившегося со старшей медсестрой хирургического отделения Городской клинической больницы им. С.Н. Гринберга в Перми.

Согласно уведомлению, предоставленному работодателем в инспекции, днём 12 августа на территории парковки учреждения медсестра получила серьёзные увечья из-за того, что её собственный автомобиль начал движение с автозапуска и совершил наезд на хозяйку.

У пострадавшей зафиксированы множественные переломы правой большой берцовой кости со смещением, глубокая рваная рана правой голени с обширным повреждением мягких тканей и отслоением кожного покрова, а также травматический шок, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В настоящий момент идет формирование комиссии для расследования данного происшествия. В скором времени будут проведены опросы свидетелей и представителей работодателя, а также тщательный анализ документации, касающейся трудовой деятельности пострадавшей.

В случае выявления фактов нарушения трудового законодательства будут предприняты административные меры. Материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.