Завод в Пермском крае на четверть нарастил производство промышленной мебели

Панорама города Чайковского

Игорь Катаев

В ООО «Чайковский завод «Механика» завершили тестовый проект по оптимизации производственных процессов в сфере промышленной мебели, реализованный в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, за полгода команда специалистов, работая совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Пермского края, внедрила ряд улучшений, которые привели к значительному сокращению времени производственного цикла (на 75%), уменьшению складских запасов (на 67%) и увеличению объёма выпускаемой продукции (на 27%).

В компании выразили признательность РЦК за полученные знания и возможность увидеть потенциал для развития предприятия под другим углом. «Это дало нам возможность выявить потери и эффективно их устранить», — заявили представители компании.

