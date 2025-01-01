Жители Прикамья стали в полтора раза чаще обмениваться детскими вещами За полгода на сайте «Авито» появилось более 666 тысяч объявлений «отдам даром» Поделиться Твитнуть

По данным аналитиков «Авито», за первое полугодие 2025 года россияне совершили более 185 тыс. сделок по безвозмездной передаче вещей. Общая стоимость отданных товаров составила около 718,4 млн руб. За шесть месяцев пользователи разместили свыше 52 млн объявлений о бесплатной отдаче вещей, что немного больше, чем в прошлом году. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

В Пермском крае количество таких объявлений увеличилось на 48% в категории детских товаров и на 27% в категориях часов и украшений. Всего было размещено более 666 тыс. объявлений «отдам даром».

Согласно исследованию, сейчас 82% россиян дают вещам «вторую жизнь», передавая их друзьям, на благотворительность, продавая или отдавая на переработку. Чаще всего вещи передают близким (51%), на втором месте — благотворительность (35% лично или через знакомых и 18% через онлайн-платформы). Передача вещей через интернет особенно популярна среди молодёжи.

Лишь 8% россиян отдают вещи на переработку, но среди молодёжи этот показатель выше.

Наибольший рост бесплатных предложений наблюдается в категориях игр для приставок (рост в три раза) и комнатных растений. Также вдвое вырос интерес к категории «Красота и здоровье».

Самое большое количество объявлений «в добрые руки» — в категории «Запчасти и аксессуары для транспорта» (более 25 млн). На втором месте — товары для ремонта и строительства (12,6 млн), затем — мебель и товары для детей.

Россияне стали чаще делиться книгами, гитарами и товарами для рыбалки.

