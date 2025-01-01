Дом.ру банк снова снизил ставки по залоговым кредитам Осуществить мечту о новой квартире или крупной покупке теперь проще Поделиться Твитнуть

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД» — вновь объявил о снижении ставок по залоговым кредитам и рефинансированию для всех категорий заёмщиков.

Таким образом, в общей сложности за последние два месяца ставки снизились по кредитам «Ипотечный», «Новостройка», «Коммерческая ипотека» на 6 процентных пунктов (пп.), по кредиту с обеспечением «Универсальный» — на 5 пп., по программе «Рефинансирование» снижение составило 6,5 пп.

Дополнительные скидки на ставку Дом.ру банк предлагает своим зарплатным клиентам. Кредиты «Универсальный», «Ипотечный», «Новостройка» «Коммерческая ипотека» и «Рефинансирование» они могут оформить по ставке ниже на 1 пп., чем прочие категории клиентов, семейную и ИТ-ипотеку — ниже на 0,15 пп., кредит наличными — ниже на 3 пп. Также для зарплатных клиентов действует упрощённая схема подачи заявки с минимальным пакетом документов и более оперативными сроками рассмотрения.

Узнать подробности и оформить заявку на кредит можно на сайте или в любом офисе Дом.ру банка. Полная информация также доступна по тел. 8-800-100-10-40.

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.

