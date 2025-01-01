На 44-м году жизни скончался пермский полицейский Ильдар Минахметов Он умер после продолжительной болезни Поделиться Твитнуть

Фото: Управление МВД России по городу Перми

В Перми ушел из жизни 43-летний подполковник полиции Ильдар Минахметов. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Как стало известно, полицейский скончался 11 августа после продолжительной болезни. От какой именно, в ведомстве не уточнили.

Ильдар Минахметов родился 11 декабря 1981 года. Он занимал должность заместителя начальника отделения по работе с личным составом (ОРЛС) в структуре городского УМВД.

Церемония прощания с полицейским состоится 13 августа в 16:00 по адресу: ул. Старцева, 61 (большой зал).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.