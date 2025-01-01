В Пермском крае возбуждено сразу три уголовных дела о хищении электроэнергии Случаи незаконного потребления выявлены в трёх округах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Благодаря совместным усилиям службы безопасности филиала «Россети Урал» в Пермском крае и органов правопорядка, в трёх муниципальных округах – Лысьвенском, Суксунском и Сивинском – были зафиксированы случаи незаконного потребления электроэнергии. Правонарушители использовали приборы учёта, имеющие признаки серьезного вмешательства в их конструкцию. Это позволяло существенно уменьшать показания потребления электроэнергии, фактически воруя её. Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании.

Обнаруженные неисправные приборы учёта были изъяты и отправлены на заводы-изготовители для проведения экспертной оценки.

В настоящее время против нарушителей возбуждены уголовные дела по ст. 272 ч. 1 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), что предусматривает штраф от 200 тыс. руб., исправительные работы до года или ограничение свободы до двух лет.

Представители «Россети Урал» предупреждают, что даже самые изобретательные схемы хищения электроэнергии будут обнаружены и пресечены. Плата за украденный ресурс будет взыскана с виновных в полном объёме, включая штрафы, предусмотренные законодательством. Это относится ко всем, кто вносит изменения в приборы учёта или приобретает уже модифицированные счетчики. За подобные действия также предусмотрена административная ответственность по ст. 7.19 КоАП РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.