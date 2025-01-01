Жителя Прикамья осудили на четыре года за хранение наркотиков Мужчину задержали в поезде в краевой столице Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

Дзержинский районный суд Перми суд вынес решение по делу пассажира поезда, уличённого в транспортировке крупной партии наркотиков. Его признали виновным незаконном хранении наркотиков и приговорили к четырём года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте.

Осуждённым оказался 33-летний житель Пермского края, которого в апреле этого года на станции Пермь II задержала транспортная полиция. Мужчина ехал на поезде из Санкт-Петербург — Челябинск.

В его рюкзаке обнаружили три брикета гашиша, которые были конфискованы и отправлены на экспертизу. Экспертиза подтвердила, что вес наркотика превышает 200 г, что квалифицируется как крупный размер.

По факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что мужчина страдает наркозависимостью и купил наркотики в Москве для личного употребления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.