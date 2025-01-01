Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В 2026 году в Перми пройдёт интеллектуальная олимпиада для школьников двух федеральных округов Планируется сделать событие всероссийским Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 13 августа глава краевого министерств образования Раиса Кассина рассказала об образовательных мероприятиях федерального уровня, которые прошли и ещё пройдут в рамках программы «Пермь — молодёжная столица России».

Одним из таких событий стала интеллектуальная олимпиада для школьников Приволжского федерального округа, которая прошла в марте нынешнего года в Перми. Участие в ней приняло 210 детей из всех регионов ПФО.

Как сообщила Раиса Кассина, в следующем году проект расширится: сразиться в интеллектуальных играх прибудут школьники двух федеральных округов — Приволжского и Уральского.

Раиса Кассина, министр образования Пермского края:

— У нас есть планы пригласить всю Россию на эту олимпиаду, которая замечательно проходит и очень нужна для развития нашей страны.

