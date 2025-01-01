Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Карагайском округе Пермского края будет построен новый дом культуры Дмитрий Махонин призвал обратить внимание на село Нердва Поделиться Твитнуть

Старинное здание в Нердве. Фото: yandex.ru/maps

В своём докладе на заседании правительства Пермского края 13 августа глава Карагайского муниципального округа Василий Нечаев рассказал о проектах по улучшению инфраструктуры в культурной сфере округа.

По словам главы территории, в адресной инвестиционной программе запланировано строительство дома культуры в селе Нерва. Старое здание клуба в этом населённом пункте находится в аварийном состоянии.

Кроме того, планируется реконструкция двухэтажного кирпичного административного здания в окружном центре для размещения в нём детской музыкальной школы. В музыкальной школе Карагая обучается 124 ребёнка. После проведения реконструкции здания количество обучающихся можно будет увеличить. Большинство — 71% — учащихся музыкальной школы являются призёрами и дипломантами межмуниципальных, краевых и общероссийских конкурсов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал руководство округа и правительство региона обратить внимание на село Нердва, где сосредоточены основные мощности одного из главных сельскохозяйственных предприятий региона — агрохолдинга «Победа». Глава Прикамья поручил запланировать выезд в Нердву, а также проработать программу дорожного ремонта и сохранения объектов культурного наследия в этом старинном поселении.

