В Прикамье сложился острый дефицит кадров в медицине и фармацевтике В целом конкуренция на рынке труда Пермского края соответствует норме

Константин Долгановский

Аналитики hh.ru провели исследование рынка труда Прикамья за июль и выявили профессиональные области, где наблюдается дефицит работников.

В течение последнего месяца конкуренция на рынке труда Пермского края составила 5,5 резюме на одну вакансию, что соответствует умеренному уровню. Однако в некоторых профессиональных сферах сохраняется нехватка специалистов, особенно в отраслях с большим объёмом найма.

Наиболее острая нехватка кадров отмечается в сфере «Медицина, фармацевтика», где на одну вакансию приходится 1,6 резюме (прирост на 0,1 пункта за месяц), при норме от 4,0 до 7,9. В июле количество вакансий от работодателей осталось прежним, в то время как число резюме увеличилось на 9%. Средняя предлагаемая заработная плата в медицине и фармацевтике выросла на 2,9%, достигнув 56,5 тыс. руб. в июле.

Дефицит кадров также характерен для розничной торговли. Здесь конкуренция составляет 1,7 резюме на вакансию (увеличение на 0,3 пункта). Число вакансий за месяц сократилось на 10%, а количество резюме соискателей увеличилось на 7%. Заработная плата в розничной торговле в июле составила 46,6 тыс. руб.

Недостаток кадров наблюдается и в сфере «Производство, сервисное обслуживание», где на одну вакансию приходится 3,4 резюме (рост на 0,1 пункта). Активность работодателей увеличилась на 3%, а активность соискателей — на 5%. Зарплаты на производстве выросли за месяц на 9%, достигнув 89,2 тыс. руб.

Сохраняется дефицит среди рабочего персонала. Конкуренция за месяц не изменилась, оставшись на уровне 3,8 резюме на вакансию. Объём предложений от работодателей увеличился на 11%, а число резюме — на 9%. Средняя предлагаемая зарплата рабочего персонала выросла сразу на 16% и составила 94,7 тыс. руб.

Кроме того, стоит обратить внимание на сферы продаж и сельского хозяйства, где конкуренция находится на нижней границе нормы (4,0). Работодатели в этих областях также могут столкнуться с трудностями при подборе персонала.

