Число киберпреступлений в Прикамье снизилось на 8,5%
Вырос размер причинённого ущерба
В Пермском крае с начала года почти на 10% снизилось количество киберпреступлений. При этом, как сообщил на заседании правительства Пермского края врио министра территориальной безопасности Альберт Марданов, увеличилась сумма причинённого мошенниками ущерба — за 1 полугодие 2025 года показатель составил 1,5 млрд руб., а также число детей-киберпреступников (в 2,3 раза, 186 преступлений).
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обметил, что в особую группу риска входят не только люди старшего поколения и дети, но и жители среднего возраста, военнослужащие и их родные.
«Необходимо проводить профилактические мероприятия, объяснять, как пользоваться различными интернет-сервисами и площадками, на что обращать внимание, когда звонят с незнакомых номеров», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
