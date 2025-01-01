Число киберпреступлений в Прикамье снизилось на 8,5% Вырос размер причинённого ущерба Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с начала года почти на 10% снизилось количество киберпреступлений. При этом, как сообщил на заседании правительства Пермского края врио министра территориальной безопасности Альберт Марданов, увеличилась сумма причинённого мошенниками ущерба — за 1 полугодие 2025 года показатель составил 1,5 млрд руб., а также число детей-киберпреступников (в 2,3 раза, 186 преступлений).

В целом в 2025 году зарегистрировано более 9 тыс. преступлений с использованием ИТ-технологии — это не только мошенничества, но и инциденты, связанные с оборотом наркотиков, терроризмом, а также экономические преступления.





Альберт Марданов отметил, что в 2021 году ущерб «измерялся миллионами, то сегодня это уже миллиарды рублей». Причины заключаются в ИИ, нейролингвистическом программировании потерпевших и наличии у преступников базы данных с информацией о жителях.





«Имея на руках персональную информацию, мошенники точечно работают с каждым потерпевшим, вводят его в заблуждение и заставляют его переводить деньги на подконтрольные мошенникам счета», — заметил Марданов.





В основном пострадавшими от действий киберпреступников стали люди в возрасте от 30 до 49 лет (36%), в 29% случаев потерпевшими являлись жители края от 50 до 59 лет, в 18% — до 30 лет, а в 17% — 60+.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обметил, что в особую группу риска входят не только люди старшего поколения и дети, но и жители среднего возраста, военнослужащие и их родные.

«Необходимо проводить профилактические мероприятия, объяснять, как пользоваться различными интернет-сервисами и площадками, на что обращать внимание, когда звонят с незнакомых номеров», — подчеркнул Дмитрий Махонин.





