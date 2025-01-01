В Перми группа мигрантов напала на пассажира такси Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководитель СК России Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе расследования инцидента, связанного с противоправными действиями, совершёнными приезжими лицами в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Согласно информации, появившейся в прессе, в Перми таксист, прибывший из Центральной Азии, проявил агрессию и угрожал пассажиру. В результате словесной перепалки водитель вызвал подкрепление в лице своих знакомых, и один из них «совершил насильственные действия» против пассажира.

По данному факту Следственным управлением Следственного комитета России по Пермскому краю инициировано уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава следкома распорядился, чтобы руководитель СУ СКР по региону Денис Головкин предоставил информацию о продвижении и первых итогах расследования этого уголовного дела.

