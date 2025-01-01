На Коммунальном мосту в Перми из-за аварии образовалась пробка Несколько маршрутов общественного транспорта отстают от расписания Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Пробки

Днём 13 августа в центре Перми образовалось сразу несколько пробок, что привело к задержке в работе общественного транспорта.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», большое скопление автомобилей возникло на въезде в центр города на Коммунальном мосту со стороны ул. Спешилова. Пробка образовалась из-за ДТП.

В то же время серьёзный затор возник на пл. Гайдара (район ж/д вокзала).

«Автобусные маршруты № 14, 40, 50, 54, 64, 67 и 74 отстают от расписания более 15 минут. Причина — большое скопление транспорта на площади Гайдара и ДТП постороннего транспорта на ул. 2-й Шоссейной», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми.

Традиционно пробки скопились на ш. Космонавтов после выезда с Центрального рынка, а также на улицы Пушкина и Чкалова, где рядом с перекрестком с ул. Куйбышева случилась авария.

