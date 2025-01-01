Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Правительство Пермского края одобрило две новые программы развития массового спорта Планируется строительство новых бассейнов в муниципалитетах края Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

На выездном заседании правительства Пермского края в Карагае 13 августа по инициативе губернатора Дмитрия Махонина было принято два документа, касающихся развития массового спорта.

Межведомственная программа, направленная на увеличение количества детей, занимающихся спортом, включает в себя создание новых бесплатных мест в спортивных секциях. Приоритет для записи в новые секции отдаётся детям из многодетных и малообеспеченных семей, семьей участников специальной военной операции. Кроме того, эта программа предусматривает освобождение от уплаты взносов за участие детей в региональных соревнованиях. В документе также запланировано развитие дополнительного спортивного образования на базе средних школ, увеличение оснащённости школ новым и дополнительным спортивным инвентарём и оборудованием.

Вторая программа — «Плавание для всех». В регионе уже реализуется проект «Умею плавать», и он очень востребован; навыки плавания школьники начинают получать с третьего класса. Новая же программа обеспечивает обучение плаванию не только школьников, но и людей старшего поколения. Она предусматривает строительство новых бассейнов в тех муниципалитетах, где их нет.

Губернатор Прикамья попросил региональное минспорта курировать реализацию этих программ и регулярно докладывать об их исполнении.

