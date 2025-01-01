В Прикамье откроют завод по производству витаминно-травяной муки Сельхозпредприятие запустят в Орде Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Ольги Андриановой

В Ординском округе начнёт работу предприятие по изготовлению витаминно-травяной муки. Проект по выпуску натуральной и питательной кормовой добавки для животных будет реализовывать компания «АСР-АГРО». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сейчас завершены подготовительные земельные работы и приобретено основное оборудование, в том числе благодаря государственной поддержке.

Запуск основного производства запланирован после получения оборудования в рамках региональной лизинговой программы от микрофинансовой компании Пермского края, реализуемой по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Эта программа позволяет малым и средним предприятиям из производственной и сельскохозяйственной отраслей приобретать оборудование в лизинг без залога по ставке от 4,5% годовых. Доступная сумма лизинга составляет до 30 млн руб. на срок до пяти лет.

