Пермяки отправятся по старинной дороге в пятидневный поход Поделиться Твитнуть

фото: Дмитрий Лобанов

С 17 по 21 августа группа энтузиастов, облачённых в костюмы и экипировку начала XVIII века, совершит реконструкционный поход по участку старинной Бабиновской дороги. Участники будут разбивать лагерь, стилизованный под исторический, и готовить пищу по старинным рецептам, характерным для рубежа XVII-XVIII веков.

Как сообщает тг-канал «Пермь. Всё реально», организаторами этого мероприятия выступают музей пермской гимназии №10 и пермское отделение Русского географического общества (РГО). В экспедиции примут участие ученики старших классов гимназии, местные историки и члены клубов исторической реконструкции из Перми и Омска, специализирующиеся на периоде правления Петра I.

Маршрут начнётся от начальной точки Бабиновской дороги — Соборной площади в Соликамске, и пройдет по старому пути от Соликамска до Верх-Усолки.

Бабиновская дорога возникла в конце XVI века по указу царя Федора Иоанновича о создании прямого пути из Соликамска в Сибирь. Дорога была предложена крестьянином Артемием Бабиновым, и в его честь получила своё название.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.