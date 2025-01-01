Количество неучтённых земель в Перми сократилось Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

С начала января по конец августа 2025 года в Перми были оформлены права собственности на 705 земельных участков, которые прежде не имели правового статуса из-за отсутствия информации о них в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Кроме того, сообщили в пресс-службе городской администрации, 134 участка были исключены из государственного кадастра. Предполагается, что часть этих территорий сможет быть вовлечена в экономический оборот и использована в соответствии с их предназначением.

Начиная с 2021 года, когда стартовала программа выявления владельцев ранее учтённых земельных участков, в ЕГРН были внесены данные о 10 700 участках, занимающих в общей сложности 12 тыс. га. Это привело к сокращению числа конфликтных ситуаций, повышению рациональности использования городских земель и росту инвестиционной привлекательности города, отметили в мэрии.

