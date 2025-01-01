Молодой специалист «Уралхима» побывала на экологическом форуме на Камчатке Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В рамках реализации корпоративной молодёжной политики АО «ОХК «Уралхим» техник электроцеха филиала «ПМУ» Ксения Шулакова приняла участие во Всероссийском экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край».

Первая смена этого масштабного мероприятия прошла с 4 по 10 августа в Петропавловске-Камчатском и объединила 300 молодых активистов, работающих на предприятиях по всей стране. Форум организован Росмолодёжью и правительством Камчатского края при поддержке Минприроды России.

Образовательная программа включала лекции, исследование природы Камчатки и знакомство с культурой региона. Ксения Шулакова и другие участники поднимались на Авачинский перевал, где брали пробы почвы и воды, изучали состояние экосистемы у подножия вулканов. Также в программе были интенсивы по экологической культуре, лекции о «зелёной» энергетике и выступления корякского фольклорного ансамбля.

Ксения Шулакова, техник электроцеха филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Для меня как будущего специалиста в природоохранной сфере этот форум — бесценный опыт. Мы не только изучали экосистему Камчатки, но и разбирали реальные кейсы по устойчивому развитию. Благодаря работодателю я получила возможность участия в таком масштабном событии!

Молодёжь филиала «ПМУ» активно вовлечена и в другие значимые события. Например, в конце сентября в Соликамске пройдёт корпоративный форум «Формула молодёжи», куда съедутся представители советов молодёжи всех предприятий Группы «Уралхим». Также несколько молодых сотрудников подали заявки на мероприятия Росмолодёжи, которые состоятся этой осенью на Сахалине и в Тюмени.

