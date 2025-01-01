Мать спасла семилетнего сына на пожаре в Прикамье Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Минувшей ночью произошёл пожар в частном доме, расположенном на ул. Изумрудной в д. Мокино Пермского муниципального округа. Обошлось без жертв.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, среди ночи проживающая в доме женщина проснулась от странного звука, напоминавшего треск. После осмотра гаража она обнаружила начавшийся пожар. Не теряя времени, женщина быстро покинула охваченный пламенем дом вместе со своим семилетним ребёнком.

Экстренные службы получили сигнал о возгорании 13 августа в 03:49. На место происшествия были направлены пять пожарных машин и 16 сотрудников МЧС.

В 04:29 пожар был полностью потушен. Огонь успел распространиться на площади в 72 кв. м.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования и неправильный выбор защитных устройств для электросетей.

В настоящий момент компетентные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств и точной причины произошедшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.