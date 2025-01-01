Клиентам ПАО «Т Плюс» в Пермском крае доставлена квитанция за июль Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Клиенты компании «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве и Чайковском получили квитанцию за горячую воду за июль.

Квитанции доставляются клиентам в почтовые ящики. Кроме того, на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» доступна подписка на получение онлайн-квитанций, направляемых на электронную почту. Такой формат получения платёжных документов обладает рядом преимуществ: он доступен удалённо и квитанция не затеряется среди других бумаг в почтовом ящике.

В случае возникновения вопросов, касающихся начислений, клиенты могут обратиться в свой расчётно-кассовый центр (РКЦ). Контактные данные РКЦ приведены на квитанциях.

«До начала отопительного сезона остаётся не так много времени. Поэтому мы рекомендуем нашим клиентам не откладывать оплату квитанции за июль и внести платёж в ближайшее время, чтобы встретить осенне-зимний период без долгов», — рекомендует директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Козлова.

