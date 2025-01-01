На Усьвинских столбах в Пермском крае вспыхнул пожар Причиной возгорания стал костёр, оставленный туристами Поделиться Твитнуть

Туристы на Усьвинских столбах в Пермском крае вовремя обнаружили начавшийся пожар и вызвали подмогу. Об этом пишет издание «Это Пермь».

Причиной возгорания стал костёр, его разожгли невзирая на действующие строгие ограничения в связи с высокой пожароопасностью. Огонь быстро распространился на лесную подстилку и мох.

Для ликвидации пожара на место прибыли сотрудники природного парка «Пермский», Чусовского лесничества и лесхоза. Благодаря слаженным и профессиональным действиям специалистов и неравнодушных граждан, пожар удалось быстро локализовать и полностью потушить.

Усьвинские столбы — ландшафтный памятник природы Пермского края, входит в Усьвинский участок природного парка «Пермский» с 2018 года. Представляет собой комплекс скал, расположенных на правом берегу р. Усьвы, в 5 км от п. Усьва. Высота скал-останцов над уровнем реки достигает 150 м. Наибольшей известностью пользуется 70-метровая отдельно стоящая скала «Чёртов палец».





