В Пермском крае вынесли приговор бухгалтеру за хищение 20 млн рублей Сотрудница фирмы переводила деньги компании на свои счета

Сергей Глорио

В Губахе бухгалтера признали виновной в крупном мошенничестве: женщина похитила у своей компании более 20 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, используя служебное положение в лесопромышленной фирме, она подделывала документы. Бухгалтер изменяла зарплатные ведомости, указывая свои банковские реквизиты для перевода средств.

Преступная схема действовала два года, с мая 2019-го по май 2021-го. За это время злоумышленница перевела на свои счета более 20 млн руб., принадлежащих работодателю.

Приняв во внимание доводы обвинения, суд приговорил женщину к трём годам колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск компании о возмещении причинённого ущерба в полном объёме. Женщина обязана вернуть украденные деньги.

