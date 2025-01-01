Глава Прикамья и мэр Перми проинспектировали ход ремонта социальных объектов в краевой столице К концу 2025 года в городе планируется обновить 47 объектов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Дмитрий Махонин и мэр Эдуард Соснин посетили спортшколу «Олимп», детский сад «Компас» и кадетскую школу имени Суворова. В этих учреждениях сейчас идёт или уже заканчивается ремонт.

В детском саду «Компас» завершается капитальный ремонт: обновлены кровля, окна, фасад и инженерные сети. Территория благоустроена, установлено новое оборудование. В саду появятся кабинеты логопеда и психолога и сенсорная комната.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В спортшколе «Олимп» также идет капитальный ремонт. Здание восстанавливают в историческом стиле, увеличивают площадь спортзалов. Будет новое освещение и ограждение. Планируется увеличение числа учащихся и предоставление услуг населению.

В кадетской школе имени Суворова реконструируют здание. После сдачи в эксплуатацию там появится пристроенный корпус с актовым и спортивным залами, лазерный тир. Также откроются новые военно-патриотические программы, клуб БПЛА.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

«В Перми более 540 объектов образования, включая школы, детские сады, спортивные и художественные школы. Каждый из этих объектов — это пространство, которое должно быть не только безопасным, но и современным», — отметил глава Перми Эдуард Соснин.

Он также пояснил, что в Перми разработан цифровой рейтинг для определения очередности ремонтов, чтобы обеспечить справедливое распределение средств.

До конца года планируется отремонтировать 47 социальных объектов, включая школы и детский сад по национальным проектам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.