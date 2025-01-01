В Перми простятся с известным онкопсихологом Светланой Козыревой Она была руководителем арт-пространства «НЕТЕАТР» Поделиться Твитнуть

В краевой столице 10 августа скончалась бывший директор школы № 81, онкопсихолог и основатель арт-пространства «НЕТЕАТР» Светлана Козырева. Об этом сообщили в соцсетях её родственники.

Прощание состоится в Ремесленном дворе по ул. Пермской, 80а. Церемония продлится с 13:00 до 15:00.

Родственники попросили всех прийти в светлых тонах, «чтобы этот день был не скорбным и унылым, а светлым», как того хотела Светлана Козырева.

Известную пермячку похоронят на Южном кладбище, где будет погребение урны с её прахом.

«В школе № 81 с 2020 по 2023 год Светлана Федоровна стремилась создать сплоченный, творческий педагогический коллектив. Ее отличали высочайший интеллект и эрудиция, великая самоотверженность в работе, глубокая преданность своему делу, безграничная любовь к детям, принципиальность, целеустремленность, высокая работоспособность, сила воли. Такие же качества она развивала в коллегах и учениках», — сообщает коллектив МАОУ «СОШ № 81» в соцсетях.

Светлана Козырева была педагогом и психологом, помогавшим людям с онкологическими заболеваниями и их семьям.

