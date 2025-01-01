В Перми простятся с известным онкопсихологом Светланой Козыревой
Она была руководителем арт-пространства «НЕТЕАТР»
В краевой столице 10 августа скончалась бывший директор школы № 81, онкопсихолог и основатель арт-пространства «НЕТЕАТР» Светлана Козырева. Об этом сообщили в соцсетях её родственники.
Прощание состоится в Ремесленном дворе по ул. Пермской, 80а. Церемония продлится с 13:00 до 15:00.
Родственники попросили всех прийти в светлых тонах, «чтобы этот день был не скорбным и унылым, а светлым», как того хотела Светлана Козырева.
Известную пермячку похоронят на Южном кладбище, где будет погребение урны с её прахом.
Светлана Козырева была педагогом и психологом, помогавшим людям с онкологическими заболеваниями и их семьям.
