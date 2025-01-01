В Прикамье Александровский машзавод оспаривает арест имущества Это нужно, чтобы сохранить предприятие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Александровский машиностроительный завод (АМЗ) оспаривает решение судебных приставов об аресте части заводского имущества. Основанием послужило исполнительное производство по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), кредитора АМЗ. Агентство унаследовало долг завода перед обанкротившимся Роспромбанком, превышающий 141 млн руб. Иск АМЗ к ФССП был зарегистрирован в Арбитражном суде Пермского края 28 июля. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Суд установил, что арестованное имущество критически важно для работы предприятия. Руководство завода просит отменить арест, наложенный 14 июля на инженерный корпус, цех с административными помещениями и два земельных участка по ул. Войкова, 3. Общая стоимость этой недвижимости, по данным кадастра, составляет 48,3 млн руб.

На сегодняшний день АМЗ является старейшим предприятием России. Оно основано в 1822 году. Завод специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей промышленности, включая конвейеры для транспортировки угля, руды, строительных материалов и удобрений.

