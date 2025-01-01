В Перми транспортная прокуратура обнаружила нарушения на танкере «Комсомол Волгоград» Капитана судна оштрафовали Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пермская транспортная прокуратура совместно с Ространснадзором и портовым контролем провела инспекцию, касающуюся безопасного судоходства, технического состояния судов и пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки танкера «Комсомол Волгоград» (оператор — судоходная компания «БашВолготанкер») выяснилось, что судно не отвечает требованиям безопасности внутреннего водного транспорта. Также надзорное ведомство обнаружило нарушения в сфере пожарной безопасности.

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении против капитана судна по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Танкер «Комсомол Волгограда» (тип «Волгонефть-217») был построен в 1970 году в Волгограде по проекту 1577. С 2020 по 2024 год судно было в простое, а в этом году его ремонтировали в Тольятти.

