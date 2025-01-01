Осенью в Перми посадят более 10 тысяч деревьев и кустарников Посадки пройдут во всех районах города Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Перми осенью во всех районах города высадят более 10 тыс. саженцев — 1,7 тыс. деревьев и около 8 тыс. кустарников. Об этом сообщает администрация Перми.

Около тысячи зелёных насаждений появится также на «гостевом маршруте», кроме того, высадят 200 деревьев и более 2,7 тыс. кустарников в долинах малых рек.





Будут посажены те породы, которые хорошо приживаются в городской среде: липа мелколистная, яблоня, ива, берёза, рябина, лиственница, сирень, пузыреплодник, арония, спирея, чубушник.





Посадки начнутся в сентябре и продолжатся до конца октября. Работы по озеленению вместе с подрядчиками и волонтёрами проведёт МКУ «ГорЗеленСтрой».





«Обновление и расширение «зелёного фонда» города является важной задачей городских властей. Деревья и кустарники играют значимую роль в формировании комфортной и благоприятной экологической обстановки», — добавили в пресс-службе администрации города.

