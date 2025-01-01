Осенью в Перми посадят более 10 тысяч деревьев и кустарников
Посадки пройдут во всех районах города
В Перми осенью во всех районах города высадят более 10 тыс. саженцев — 1,7 тыс. деревьев и около 8 тыс. кустарников. Об этом сообщает администрация Перми.
Около тысячи зелёных насаждений появится также на «гостевом маршруте», кроме того, высадят 200 деревьев и более 2,7 тыс. кустарников в долинах малых рек.
Будут посажены те породы, которые хорошо приживаются в городской среде: липа мелколистная, яблоня, ива, берёза, рябина, лиственница, сирень, пузыреплодник, арония, спирея, чубушник.
Посадки начнутся в сентябре и продолжатся до конца октября. Работы по озеленению вместе с подрядчиками и волонтёрами проведёт МКУ «ГорЗеленСтрой».
«Обновление и расширение «зелёного фонда» города является важной задачей городских властей. Деревья и кустарники играют значимую роль в формировании комфортной и благоприятной экологической обстановки», — добавили в пресс-службе администрации города.
