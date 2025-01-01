В Прикамье осудили организаторов азартных игр К условным срокам и штрафам приговорили жителей Пермского края и Удмуртии Поделиться Твитнуть

В Чайковском суд вынес приговоры десяти жителям Пермского края и Удмуртской Республики за незаконную организацию азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установило следствие, в 2022 году житель Чайковского создал группу с участием земляков и жителей Сарапула. Они проводили азартные игры в трёх залах в течение восьми месяцев, получив незаконный доход свыше 6 млн руб.

Деятельность группы правоохранители пресекли в июне 2023 года.

Ранее четверых соучастников осудили в рамках отдельных дел из-за заключённых досудебных соглашений.

Организатору назначено условное лишение свободы на два года шесть месяцев и штраф. Его сообщники получили условные сроки от одного года шести месяцев до двух лет и штрафы. Суд взыскал с осуждённых полученные от незаконной деятельности деньги. Приговор пока не вступил в силу.

