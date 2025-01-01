Количество частных инвесторов в Пермском крае увеличилось за месяц на 10 тысяч Регион занял 11 место в России по числу физлиц, имеющих брокерские счета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам июля 2025 года в Пермском крае насчитывается 822 тыс. частных инвесторов на Московской бирже, что на 10 809 больше, чем в прошлом месяце. Активные операции на фондовом и облигационном рынках Московской биржи в июле осуществляли 85 518 частных инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Отмечается, что Пермский край вновь занял 11-е место среди регионов России по количеству физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже. Выросло также количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными пермскими инвесторами. Показатель составил 132 тыс.





«Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам прошлого месяца составило 37,8 млн, ими открыто 70,9 млн счетов», — подчеркнули в Московской бирже.





Напомним, Московская биржа — крупнейшая в России многофункциональная площадка для торговли различными активами.

