Экс-спикер пермской думы покинул пост гендиректора завода «Углекон» в Нытве Новым директором стал Андрей Пепеляев

Юрий Уткин

Константин Долгановский

Бывший председатель пермской городской думы Юрий Уткин покинул пост генерального директора предприятия «Углекон» в Нытве. Такие данные указаны в сервисе Checko.

Согласно данным, с 11 августа 2025 года новым гендиректором ООО «Углекон» назначен Андрей Пепеляев, ликвидатор компании ФГУП «НТЦ ММ «КОМЕТА».





Владельцем ООО «Углекон» является АО «УНИИКМ», которое ранее было учредителем ФГУП «НТЦ ММ «КОМЕТА».





Основной вид деятельности ООО «Углекон» — производство медицинских инструментов и оборудования. Организация также занимается управлением недвижимым имуществом, производством неметаллической минеральной продукции, обработкой металлических изделий и др.





По данным последней финансовой отчётности, по итогам 2024 года выручка компании упала на 3% и составила 22,4 млн руб., чистая прибыль (8,5 млн руб.) снизилась на 41%, при этом на 58% вырос капитал, до 23,4 млн руб.

