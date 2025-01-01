Определены лучшие пчеловоды Пермского края 2025 года На победу претендовали 23 представителя отрасли Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

В селе Уинское 9 августа состоялся 18-й краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший пчеловод-2025». В конкурсе приняли участие 23 пчеловода из восьми территорий Прикамья, где активно развивается пчеловодство. Среди участников были и опытные пчеловоды, и молодые представители профессии.

Победителем конкурса признан Сергей Азанов из Пермского округа, пчеловод в третьем поколении, который не в первый раз одерживает первенство в конкурсе профмастерства. На втором месте — Андрей Мошкин из Чернушинского округа. Третье место в краевом конкурсе профессионального мастерства пчеловодов занял Андрей Ташкинов из Чернушинского округа.

Самым молодым участником конкурса стала 15-летняя Софья Макарова из Ординского округа.

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

«Глубокие знания участников, их уверенность и любовь к профессии произвели впечатление на членов жюри, но победили сильнейшие. В целом развитие мастерства пчеловодов, участие в профессиональных конкурсах даёт стимул для развития сельского хозяйства, способствует повышению уровня квалификации специалистов, внедрению передовых методов работы», — отметила Анна Быкова, министр агропромышленного комплекса Пермского края.

Конкурс состоялся при поддержке Министерства агропромышленного комплекса Пермского края, ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса», администрации Уинского округа. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Отметим, что в Прикамье зарегистрировано 36,5 тыс. пчелосемей из 1,9 тыс. пчеловодческих хозяйств. В Пермском крае осуществляется господдержка пчеловодства. В частности, субсидируются затраты на содержание племенного маточного поголовья пчёл. Субсидии предоставляются сельхозпроизводителям один раз в год при соблюдении ряда условий: хозяйство, занимающееся разведением пчёл, должно быть зарегистрировано в государственном племенном регистре и являться добросовестным налогоплательщиком. В Прикамье такую поддержку получает племенное пчеловодческое хозяйство ООО «Парасоль».

Также пчеловоды Пермского края могут воспользоваться государственной поддержкой на развитие сельскохозяйственного бизнеса за счёт грантов «Агростартап», в ближайшем будущем будет объявлен дополнительный отбор.

