В Пермском крае цены на дачные дома за лето выросли на 4% Но подешевели за год на 2%

Константин Долгановский

В Перми цены на дачные дома в августе 2025 года достигли в среднем 9,5 млн руб. Рост за лето составил 4%, при этом по сравнению с августом прошлого года цена снизилась на 2 п.п. Об этом сообщает «Циан.Аналитика».

В целом по стране, за год стоимость загородной недвижимости увеличилась на 6%, а за летние месяцы — на 1%. Средняя цена (13,4 млн руб.) практически не изменилась с начала года, даже в активный сезон. Продавцы осторожны и не спешат существенно поднимать цены из-за сложностей на рынке.

Наиболее значительный рост цен летом наблюдался в Костромской, Курганской областях и Республике Алтай (от +14% до +18%). Самое существенное снижение произошло в Кабардино-Балкарии, Тамбовской области и Башкортостане (от -9% до -13%). В Московской и Ленинградской областях снижение составило 1%.

Положительная годовая динамика, хоть и незначительная, отмечена в большинстве регионов (в 56 из 75 исследованных). Наиболее заметный рост продемонстрировали Карачаево-Черкесия, Забайкальский край и Костромская область (от +30% до +38%). В Краснодарском крае, Коми и Кабардино-Балкарии зафиксировано наибольшее годовое снижение (от -13% до -22%).

Эксперт Циан.Аналитики, Елена Бобровская, отмечает, что рост цен на загородном рынке почти отсутствует из-за снижения спроса на 25% по сравнению с прошлым летом. Причинами являются высокие ипотечные ставки, ужесточение условий льготного кредитования, адаптация к эскроу-счетам и подорожание стройматериалов. Сезонная активность была ниже обычной: программа сельской ипотеки была ограничена по финансированию и запущена только в апреле.

