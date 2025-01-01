Пермячка устроила в лесу тайник с оружием и взрывчаткой Её осудили на девять лет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю раскрыта незаконная деятельность жительницы Перми, связанная с нелегальным оборотом оружия.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемая, действуя в составе группы, организовала тайник с оружием и взрывчаткой в лесу Добрянского округа Пермского края. Изъято два обрезанных охотничьих ружья и 58 г взрывчатых веществ.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям 222 ч.3 п. «а» и 222.1 ч.3 п. «а» УК РФ, избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Свердловский районный суд Перми признал подсудимую виновной в инкриминируемом преступлении и приговорил её к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 350 тыс. руб. Приговор вступил в силу.

