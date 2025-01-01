На Совете ПФО в Прикамье обсудили меры поддержки работающей молодёжи Пермский край — один из лидеров ПФО по количеству молодёжных советов на предприятиях региона Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На заседании Совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе, которое прошло в Пермском крае под председательством Игоря Комарова, основной темой для обсуждения стали меры поддержки работающей молодёжи.

В совещании приняли участие представители субъектов ПФО, которые поделились своим опытом работы в данном направлении, в том числе — по созданию молодёжных советов на предприятиях регионов.

Игорь Комаров отметил, что в настоящее время при огромном спросе на рабочую силу в стране наблюдается минимальный уровень безработицы — это уникальная ситуация.

«Молодёжь отличается высокой мобильностью. Поэтому существует очень большой комплекс вопросов, которым нужно уделять внимание, чтобы эта мобильность была не во вред, а наоборот, чтобы люди приходили и работали. Это особенно важно с учётом значения Приволжского округа для всей страны, в том числе нашей промышленности и сельского хозяйства», — подчеркнул Игорь Комаров.

Он добавил также, что помимо достойной заработной платы молодёжь заинтересована в построении карьеры, условиях для занятий спортом, проведения досуга, предоставлении жилья.

Молодёжные советы, которые создаются на предприятиях, оказывают непосредственное влияние на решение различных вопросов. Наибольшее количество молодёжных советов — около 130 — действует на предприятиях Республики Татарстан. Также в лидерах — Пермский край и Республика Чувашия (свыше 90).

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поблагодарил коллег за поддержку Прикамья в получении статуса Молодёжной столицы России. Он рассказал также, что с 2019 года работа с молодыми специалистами в регионе выстраивается через события и мероприятия. В Прикамье действует Ассоциация работающей молодёжи Пермского края, в которую входят 38 отраслевых и муниципальных молодежных советов — сотрудники более 100 предприятий региона. Свыше трёх тысяч активных участников реализуют различные проекты, охватывающие все сферы жизни, проводят слёты, конференции и форумы.

