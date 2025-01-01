Первую кубковую встречу «Амкар Пермь» сыграет 20 августа Пермяки проведут игру в гостях с дзержинским «Химиком» Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар"

Определено время начала кубковой встречи пермского ФК «Амкар» против дзержинского «Химика». Первый матч в рамках FONBET Кубка России состоится для пермяков 20 августа. Начало игры в 17:00 московского времени.

Прямой эфир встречи будет доступен для просмотра на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, после 16-го тура российского чемпионата Второй лиги дивизиона «Б» в рамках 4-й группы дзержинский «Химик» занял первое место в турнирной таблице, оттеснив прежнего лидера «Амкар-Пермь» на вторую позицию. Сейчас «Химик» опережает пермяков на три очка. Следующий матч «красно-черные» проведут 17 августа в Заволжье против «Волны». Команда сейчас идёт на третьем месте.

