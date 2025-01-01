Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае до конца 2025 года откроется 20 новых социальных кинозалов Количество учреждений в проекте превысит 200 Поделиться Твитнуть

Начинается новый сезон в «Пермской синематеке», и сразу — с открытия новых социальных кинозалов. 7 августа открылись два кинозала в Куединском районе — в деревне Гожан и в селе Старый Шагирт.

Первый фильм, который показали в новых кинозалах 7 августа, — «Фельдшер в отпуске». В селе Старый Шагирт на просмотр были приглашены сотрудники местного фельдшерско-акушерского пункта, кроме того, на открытии присутствовал Александр Макаров — ветеран кинопроката, бывший киномеханик, проработавший в Старошагиртском сельском доме культуры более 40 лет.

В деревне Гожан гостей торжественно встречал ансамбль народной песни «Пинал Сюлэм», задавший праздничное настроение с первых минут.

Сотрудники «Пермской синематеки» вручили учреждениям оборудование, необходимое для организации показов и хранения медиаконтента: ноутбуки и внешние жёсткие диски. Теперь жители этих населённых пунктов смогут регулярно смотреть качественные документальные, игровые и анимационные фильмы, участвовать в тематических кинопоказах и обсуждениях.

Таким образом, в Куединском муниципальном округе теперь работает восемь социальных кинозалов.

До конца месяца к проекту «Социальный кинозал» присоединятся учреждения культуры в Лысьве, Красновишерске, Добрянке, Краснокамском, Оханском, Пермском, Чердынском, Частинском, Уинском, Гайнском, Чернушинском, Кочевском, Осинском Кудымкарском, Бардымском округах. Всего в августе планируется открытие 19 социальных кинозалов.

Ещё один новый кинозал откроется в декабре в деревне Мостовая. Сейчас в регионе действует 181 социальный кинозал, а к началу 2026 года их станет более 200.

«Социальный кинозал» — уникальный проект «Пермской синематеки». Он был задуман и реализован в Пермском крае в 2019 году и оказался настолько удачным, что его поддержало не только Министерство культуры Пермского края, но и федеральные власти: пермское начинание вошло в национальный проект «Культура», а сейчас продолжается в рамках национального проекта «Семья».

Вслед за Пермским краем социальные кинозалы стали открываться в других регионах России, и все они работают под методическим руководством «Пермской синематеки», которая остаётся флагманом проекта уже в национальном масштабе. Ежегодно в Перми проходит фестиваль «Кинорека», в рамках которого собираются методисты социальных кинозалов всех регионов, проходят учёбу и переподготовку, встречаются с деятелями отечественного кино, участвуют в развлекательной программе.

В Прикамье новые залы продолжают открываться на базе библиотек, домов культуры и музеев. Зрители в малых городах и сёлах получают доступ к современному документальному, игровому и анимационному кино — участникам крупнейших российских и международных кинофестивалей. Просмотры сопровождаются просветительской работой: лекциями, обсуждениями, творческими встречами. интеллектуальными играми. Специальные программы готовятся для разных возрастных групп — от детей и молодёжи до пенсионеров. В проект вошли уже все муниципальные округа Пермского края: самый южный кинозал принимает зрителей в селе Большой Гондыр Куединского округа, а самый северный находится в посёлке Ныроб Чердынского округа.

Растёт и количество зрителей. Если в 2019 году социальные кинозалы Пермского края посетило 47,3 тыс. человек, то в 2024 году в 12 раз больше — уже 570 тыс. любителей кино.

В октябре и ноябре 2025 года «Пермская синематека» проведёт очередной курс обучения модераторов и методистов социальных кинозалов.

На будущий год сеть кинозалов снова расширится: уже идёт отбор краевых и муниципальных учреждений культуры Пермского края на участие в проекте «Социальный кинозал» в 2026 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.