Цены на первичное жильё в Перми за месяц снизились почти на 1% В большинстве городов-миллионников России цены на первичное жильё практически не изменились Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно анализу экспертов канала «Прожектор новостроек» на базе данных bnMAP. pro, в июле в Перми зафиксировано снижение цен на первичное жилье на 0,85%. Средняя стоимость лота уменьшилась с 8,25 млн руб. в июне до 8,18 млн руб. в июле.

Лидером по снижению стоимости жилья стала Самара, где средняя цена лота упала на 3,54% и составила 8,57 млн руб. (в июне — 8,89 млн руб.). В Уфе отмечено снижение на 2,26%, до 7,76 млн руб. (ранее 7,94 млн руб.).

В то же время, Казань продемонстрировала наибольший рост цен на первичное жилье, увеличившийся на 4,69% и достигнувший 14,97 млн руб. (против 14,3 млн руб. в июне). Красноярск занял второе место по росту цен с показателем +1,96%, до 8,21 млн руб. (с 8,06 млн руб.). В Волгограде и Екатеринбурге также зафиксирована положительная динамика, превышающая 1%: +1,18% (до 6,26 млн руб.) и +1,06% (до 8,23 млн руб.) соответственно.

Анализ показывает, что в июле в большинстве городов-миллионников России (10 из 16) цены на первичное жилье практически не изменились, колебания были минимальными (в основном менее 0,5%), что может свидетельствовать о выжидательной позиции застройщиков.

«Колебания, которые находятся в пределах статистической погрешности или естественных «рыночных шумов», указывают на отсутствие выраженных трендов — ни роста, ни снижения — и говорят о выжидательной позиции участников рынка», — делают выводы аналитики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.