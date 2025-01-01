В Прикамье пострадавший на руднике работник отсудил у работодателя 2 млн рублей Мужчина получил серьёзную травму на производстве Поделиться Твитнуть

В Пермском крае прокуратура инициировала судебное разбирательство после заявления работника рудника в Горнозаводском округе, получившего серьёзную травму на рабочем месте. В результате в пользу пострадавшего взыскано 2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как установило ведомство, в конце 2024 года работник получил тяжелую травму глаза при выполнении работ в шахте. Причиной травмы стало отсутствие необходимых средств защиты и недостаточная освещенность на рабочем месте, ответственность за которые несёт работодатель.

Предприятие отказалось добровольно выплатить компенсацию за моральный вред. Тогда прокурор подал иск в суд, и по решению суда работодателя обязали выплатить пострадавшему работнику 2 млн руб.

Исполнение судебного решения после его вступления в силу находится на контроле местной прокуратуры.

