В Балатовском парке трое пермяков пытались оборудовать тайники с гашишем Более 1 га земель в Прикамье заняты дикорастущими наркосодержащими растениями

В июле 2025 года в Пермском крае стартовал первый этап межведомственной операции под кодовым названием «Мак-2025», направленной на борьбу с наркопреступностью. Основная задача операции — профилактика, обнаружение, пресечение и расследование преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков.

В результате проведённых мероприятий на территории региона было зафиксировано 54 места произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, занимающих общую площадь свыше 11 тыс. кв. м (1,1 га). Выявлено 20 уголовных преступлений, в совершении которых подозреваются 12 человек, задержанных правоохранительными органами. Кроме того, было зарегистрировано 114 административных правонарушений, включая случаи пропаганды наркотических и психотропных веществ.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю задержали жителя Пермского района 1970 г.р., который организовал нарколабораторию в своем доме. В ходе обыска было изъято 12 горшков с коноплей и более 15 граммов марихуаны, готовой к употреблению. По данному факту начато уголовное производство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России «Карагайский» задержали местного жителя 1988 г.р. Из его жилища и автомобиля изъяли около 2 кг марихуаны. Подозреваемый планировал получить прибыль от продажи наркотиков, но вместо этого стал обвиняемым по уголовному делу.

В Дзержинском районе Перми полиция выявила факт предоставления квартиры для употребления наркотических средств. В отношении владельца, организовавшего наркопритон, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Патрульные ППСП задержали троих молодых людей при попытке оборудовать тайники с гашишем в Балатовском парке.

Оперативниками ОМВД России «Пермский» в деревне Мысы был обнаружен участок с посевами мака на территории частного дома. Установлено, что незаконным выращиванием занималась местная жительница 1963 г.р. Изъято 50 наркосодержащих растений. Возбуждено уголовное дело.

В ближайшем будущем планируется проведение второго этапа операции на территории Пермского края.

