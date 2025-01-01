Приставы заставили строителей восстановить повреждённый в Перми электрокабель Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Предприниматель, владеющий нежилым помещением в Перми, обратился в суд с иском к строительной компании. В иске он указал, что при земляных работах были повреждены кабели, из-за чего принадлежащая ему часть здания осталась без электроснабжения. Это отрицательно сказывалось на работе его предприятия общепита. Бизнесмен потребовал от строительной организации восстановить поврежденный кабель.

Суд постановил, что застройщик обязан восстановить кабель, поскольку авария произошла по его вине. При этом он отклонил утверждения ответчика о незаконной прокладке кабеля на чужой земле без согласования. Согласно документам, истец имел необходимые разрешения. Исковые требования о восстановлении энергоснабжения были удовлетворены.

Исполнительное производство в отношении застройщика было начато в отделе судебных приставов. Представителям компании разъяснили, что задержка восстановительных работ приведёт к принудительным мерам. Однако в срок электроснабжение восстановлено не было. Судебный пристав взыскал с ООО исполнительский сбор в размере 50 тыс. руб. и предупредил о юридической ответственности за неисполнение решения суда. После штрафных санкций кабель был восстановлен, что зафиксировано приставом.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

