В Перми на трёх перекрестках отключили светофоры

В Центре безопасности дорожного движения сообщили, что 12 августа в Перми в связи с проведением плановых профилактических мероприятий организацией «Горсвет» с 9:00 до 18:00 временно приостановлена работа светофоров на ряде улиц.

Так, светофоры отключены на пересечениях улиц Якутская и 1-я Красноборская, Якутская и Вольская, а также на ул. Якутская вблизи остановок общественного транспорта «Мичуринские сады» и «По требованию».

Кроме того, 12 августа из-за профилактических работ, выполняемых Камскими электросетями, с 8:00 до 19:00 не будет функционировать светофор на перекрестке улиц Куйбышева и Глеба Успенского.

Автомобилистов призвали проявлять повышенную бдительность, учитывать дорожные знаки и строго соблюдать Правила дорожного движения при проезде указанных участков.





