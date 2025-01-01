Подрядчик устранил брак, допущенный при реализации проекта «Солнечная мечта» в Прикамье Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Обнаруженные недостатки при реализации проекта «Солнечная мечта» в Губахе Пермского края исправлены после прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Губахи инициировала проверку, получив сведения о недочетах, допущенных при благоустройстве городских общественных зон. Муниципальное учреждение заключило соглашение, по которому подрядчик выполнил строительные работы по проекту «Солнечная мечта» в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

В ходе инспекции было установлено, что заказчик не обеспечил должный контроль работы подрядной организации. Асфальтовое покрытие имело трещины и неровности, швы бетонных тротуарных плит не были заполнены, крепление скамеек отсутствовало и пр.

После рассмотрения представления, внесенного прокурором, недостатки, допущенные при обустройстве дорожного покрытия и креплении элементов, были устранены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.