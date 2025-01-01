В Прикамье мать воссоединилась с сыном спустя 13 лет разлуки Всё это время мальчик провёл в доме-интернате Поделиться Твитнуть

Жительница Гайнского округа Прикамья вернула своего 14-летнего сына, который рос в интернате. Сейчас пермский фонд благотворительной помощи тяжелобольным детям «Дедморозим» помогает им адаптироваться в совместной жизни.

Мальчик родился с ДЦП, гиперинсулинизмом и эпилепсией. Женщина не хотела отказываться от сына, но из-за трудностей её лишили родительских прав.

Она устроилась на работу, собрала документы, чтобы вернуть сына. Отец мальчика не помогал ей материально, поэтому женщине потребовалось много времени, чтобы встать на ноги. И недавно её сын вернулся домой.

На данный момент команда «Дедморозим» оказывает поддержку семье. Сначала в дом-интернат приезжали врачи, терапевты и волонтёры. Сейчас с ними работает Служба сохранения семей, ребёнка наблюдают врачи.

Как отмечают в благотворительном фонде, помощь детям с тяжёлыми заболеваниями возможна благодаря акции «Цветы жизни». Собранные средства идут на оплату топлива и труда специалистов.

Присоединиться к акции 2025 года можно на сайте до 28 августа.

