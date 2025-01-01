Бизнесмен из Перми допустил более 200 нарушений при торговле импортными вещами Роспотребнадзора обратился в судебные органы с исковым заявлением Поделиться Твитнуть

фото: wayhomestudio

freepik.com

Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщает, что в ходе проверки деятельности пермского индивидуального предпринимателя было зафиксировано 232 случая несоблюдения правил торговли импортными товарами, ввезенными на территорию РФ. Ключевым нарушением стало отсутствие обязательной маркировки DataMatrix на реализованной продукции, представляющей собой уникальный идентификатор для каждого товара. Об этом пишет ВЕТТА.

Проведение проверки было вызвано обнаружением системой отслеживания оборота продукции «Честный знак» 232 расхождений в процессе реализации импортной одежды, осуществляемой данным ИП. Несмотря на предварительное уведомление о выявленных нарушениях, предприниматель продолжил реализацию товаров без необходимой маркировки.

В связи с этим, правовой отдел Роспотребнадзора обратился в судебные органы с исковым заявлением, которое было удовлетворено. Дзержинский районный суд вынес решение о необходимости приведения маркировки импортных товаров в соответствие с действующим законодательством.

