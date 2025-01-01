Леса на территории Перми повторно обработают от клещей Жителям просят воздержаться от посещения обработанных территорий в день проведения работ Поделиться Твитнуть

Обработка территории должна проводиться в сухую и тёплую погоду

Администрация Перми

В Перми дан старт второму этапу акарицидной обработки лесных массивов, расположенных в черте города, сообщили в мэрии.

Мероприятия охватят все шесть лесничеств. В приоритете — места, наиболее посещаемые горожанами: экологические маршруты, зоны отдыха, расположенные в радиусе 50 м, прилегающие территории, открытые участки, площадки для выгула собак, остановки общественного транспорта возле лесных зон, а также основные дорожки и тропинки.

Для обработки применят сертифицированные препараты, допущенные к использованию в зонах отдыха. При соблюдении рекомендаций, данные средства не представляют опасности для людей, домашних животных и природы.

Муниципальное учреждение «Пермское городское лесничество» обращается к жителям с просьбой воздержаться от посещения обработанных территорий в день проведения работ и в течение одного-двух дней после. После возобновления прогулок в обработанных лесах рекомендуется придерживаться основных троп, использовать репелленты для дополнительной защиты и тщательно осматривать себя, детей и домашних питомцев после каждой прогулки в лесу или парке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.