Спектакль, созданный для Дягилевского фестиваля в Перми, переносится на сцену театра «Новая опера»

"Passion/Страсть" на Дягилевском фестивале 2024 года

Никита Чунтомов

Спектакль «Passion/Страсть» (16+), поставленный режиссёром Анной Гусевой в 2024 году для Дягилевского фестиваля под музыкальным руководством Теодора Курентзиса, был первой российской постановкой оперы Паскаля Дюсапена. Показы в Перми проходили в Доме музыки в пространстве Завода Шпагина.

Сейчас Теодор Курентзис и Анна Гусева адаптируют спектакль для московского театра «Новая опера». Показ оперы «Passion/Страсть» станет первым событием совместного проекта «Новой оперы» и Московского музея современного искусства (MMOMA) «Музей в опере/Опера в музее» в рамках грантовой программы Фонда Потанина «Музей без границ» и посвящён 80-летию со дня рождения основателя «Новой оперы» Евгения Колобова. Показы запланированы с 21 по 24 сентября.

На сайте театра приводится рассказ Анны Гусевой о замысле спектакля:

«Мы говорим о страсти как о движении души, которое, подобно страданию, не поддаётся нашей воле. Страсть — это огонь, который может и согреть, и сжечь. Работая с произведением Паскаля Дюсапена, я наблюдаю за тем, как страсти разрывают персонажей между противоположными стремлениями, и ищу границу, разделяющую созидательные и разрушительные порывы, ту грань, на которой никогда не удерживается человек. Для меня ключевая фраза в либретто — это слова героини: «Я иду туда, где все существа противостоят своей противоположности». Отсюда выросла формула спектакля. Это место — не ад, не тот свет, не переход из этого мира в иной. Это место — наша человеческая жизнь со всеми её страданиями, болями и ранами. И об этом Он и Она пытаются сказать друг другу весь спектакль».

