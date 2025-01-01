Ученые Пермского политеха выявили потенциально опасные уровни излучения в китайских гибридных автомобилях Электромагнитные поля могут представлять угрозу для здоровья Поделиться Твитнуть

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета опубликовали результаты исследования, выявившего в китайских гибридных автомобилях потенциально опасные уровни излучения. Эти уровни превышают нормы в восемь раз.

Как указывают авторы исследования, российский авторынок демонстрирует стремительный спрос на экологичный транспорт: за 2024 год продажи гибридных автомобилей увеличились в 2,9 раза, достигнув 62,8 тыс. единиц. Значительную часть этого объёма составляют модели китайского производства, которые активно заполняют нишу, оставленную ушедшими западными брендами. Китай уже контролирует 62% мирового рынка электромобилей.

Однако вместе с увеличением количества таких транспортных средств на дорогах возникает проблема их электромагнитной безопасности. Электромагнитные поля, характерные для электрокаров, могут представлять угрозу для здоровья, провоцировать онкологические заболевания, неврологические нарушения и депрессии. Электромагнитное излучение — это невидимые волны, которые окружают нас повсюду: они исходят от солнечного света, смартфонов, ноутбуков, Wi-Fi-роутеров, микроволновок и даже проводки в стенах. В малых дозах излучение не представляет опасности — наш организм постоянно взаимодействует с естественными электромагнитными полями. Однако эффект может быть накопительным: при длительном и интенсивном воздействии, особенно от мощных источников, потенциальные риски для здоровья возрастают.

Алексей Щелудяков, директор института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ, кандидат технических наук:

— В традиционных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания причинами возникновения излучения выступают генератор, создающий электрический ток, свечи зажигания с их высоковольтными импульсами, а также многочисленная электроника салона. Особенно сильные поля образуются в высоковольтной системе зажигания. Фактически весь кузов автомобиля работает как своеобразный резонатор, концентрируя эти электромагнитные поля.

В электромобилях и гибридах картина принципиально иная. Основными источниками электромагнитных полей здесь становятся куда более мощные системы. Во-первых, тяговый электродвигатель, который при работе создаёт сильное переменное магнитное поле, сюда же относятся литий-ионные аккумуляторы. Особенность электротранспорта в том, что по его силовым кабелям протекают токи значительно большей силы (до сотен ампер), чем в обычных автомобилях, что создает соответствующие по мощности электромагнитные поля.

Важно, что по сравнению с традиционными авто, где основные источники излучения работают периодически, в электромобилях эти системы активны постоянно во время движения, создавая непрерывное электромагнитное воздействие.

Ученые Пермского политеха измерили магнитное и электрическое поле в гибридном авто в разных режимах (при разгоне и торможении и без движения) и выяснили, что уровень вредного излучения в салоне значительно превышает безопасные нормы, особенно во время активных маневров.

Наибольшие показатели были зафиксированы при разгоне — напряженность электрического поля достигала 200 В/м, что в восемь раз выше безопасного предела. По нормам СанПиН допустимым отклонением считается 10-25 В/м, предельно допустимым — 25-40, 100-200 говорит о негативном влиянии, а 200 В/м и более признаётся опасным для здоровья.

Учёные считают, что полученные данные имеют важное практическое значение для автомобильной промышленности и здравоохранения. По их мнению, существующие системы электромагнитной защиты в гибридных автомобилях требуют доработки, особенно для режимов активного ускорения и торможения. Поскольку электромагнитное излучение имеет накопительный эффект, длительное воздействие, особенно при регулярных поездках, может негативно влиять на здоровье водителя и пассажиров.

Специалисты ПНИПУ предложили пути решения этой проблемы: применение специальных экранирующих материалов для высоковольтных компонентов, разработка новых фильтров электромагнитных помех и совершенствование архитектуры электронных систем транспортных средств. Перспективным будет метод компьютерного моделирования, который позволит выявить и устранить потенциальные проблемы электромагнитной совместимости еще на этапе проектирования. Эти меры помогут не только повысить безопасность водителей и пассажиров, но и обеспечить более стабильную работу бортовой электроники, что в перспективе сделает эксплуатацию гибридных и электрических автомобилей комфортнее и безопаснее для всех участников дорожного движения.

Пока же водителям стоит обращать внимание на этот фактор при выборе автомобиля.

