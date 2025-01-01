В Перми пройдёт фан-встреча с творческой командой фильма «Иван Семёнов. Первый поцелуй» В тот же день состоится официальная премьера фильма Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма "Иван Семёнов. Первый поцелуй"

Третий фильм кинофраншизы про Ивана Семёнова, основанной на повести пермского писателя Льва Давыдычева, — «Иван Семёнов. Первый поцелуй» (6+) — в прокате с 7 августа, однако команда кинопроекта 14 августа проведёт в Перми большую зрительскую премьеру.

В программе события — фан-встреча и три спецпоказа фильма «Иван Семёнов. Первый поцелуй» (6+). На фан-встречу придут генеральный продюсер Антон Богданов и режиссёр Кирилл Седухин, а также исполнители главных ролей: «Иван» — Роман Погорелый, «Танечка» — Софья Гузенко и «Олег» — Леон Кемстач, он же исполнил главную роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

Встреча пройдёт в 17:30 в кинотеатре «Кристалл» и завершится фотосессией с актёрами. Вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.

Специальные показы фильма пройдут в 19:00, 19:15 и 19:30. Перед каждым из трёх спецсеансов съёмочная команда представит фильм, который рассказывает о взрослении, первой любви и сложных выборах. Съёмки проходили в феврале этого года на заснеженных горнолыжных склонах Пермского края при экстремальных температурах до -30 градусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.